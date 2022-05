Putin, Xi Jinping, Erdogan: il flop degli autocrati che disprezzavano le democrazie (Di mercoledì 18 maggio 2022) I problemi di Russia, Cina e Turchia sono naturalmente diversi fra loro, ma un filo sommerso li lega. Mosca: Pil -12%. Pechino: produzione di auto giù del 41% Leggi su corriere (Di mercoledì 18 maggio 2022) I problemi di Russia, Cina e Turchia sono naturalmente diversi fra loro, ma un filo sommerso li lega. Mosca: Pil -12%. Pechino: produzione di auto giù del 41%

Advertising

Erica57057397 : @V_Mannello @a_meluzzi Queste insinuazioni sono la prova che Xi Jinping e Putin fanno paura al sistema !!! - JHajji85 : RT @ELuttwak: Vorrei sapere in quali paesi Europei ex capi di governo abitualmente parlano in favore della Cina di Xi Jinping (non di Li Ba… - unsilented : RT @ELuttwak: Vorrei sapere in quali paesi Europei ex capi di governo abitualmente parlano in favore della Cina di Xi Jinping (non di Li Ba… - FranKGRubio : RT @ELuttwak: Vorrei sapere in quali paesi Europei ex capi di governo abitualmente parlano in favore della Cina di Xi Jinping (non di Li Ba… - GaetanoBresci9 : RT @ELuttwak: Vorrei sapere in quali paesi Europei ex capi di governo abitualmente parlano in favore della Cina di Xi Jinping (non di Li Ba… -