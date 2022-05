Napoli, Spalletti: “Dal mercato una nuova squadra per ambire a traguardi importanti” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Ci sarà un mercato in estate con qualcuno che, vista la bontà del risultato del Napoli di quest’anno, attirerà l’interesse di altre squadre. Dobbiamo organizzare la nuova squadra che possa ambire a posizioni di classifica importanti, si lavora su questo e vedremo il mercato cosa ci mette davanti”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Spalletti sottolinea il suo impegno per il Napoli anche nella prossima stagione: il presidente De Laurentiis una settimana fa lo aveva chiesto ”innamorato” di Napoli e della città: “Se siamo innamorati di una squadra il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Ci sarà unin estate con qualcuno che, vista la bontà del risultato deldi quest’anno, attirerà l’interesse di altre squadre. Dobbiamo organizzare lache possaa posizioni di classifica, si lavora su questo e vedremo ilcosa ci mette davanti”. Lo ha detto il tecnico delLucianonella conferenza stampa di presentazione del ritiro dela Dimaro-Folgarida.sottolinea il suo impegno per ilanche nella prossima stagione: il presidente De Laurentiis una settimana fa lo aveva chiesto ”innamorato” die della città: “Se siamo innamorati di unail ...

