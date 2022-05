Napoli, De Laurentiis: ''Il ritiro a Dimaro sara' un bel momento, e' il periodo del mercato'' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha partecipato alla presentazione del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, dal 9 al 19 luglio. Queste le sue dichiarazioni: "Il ritiro a Dimaro sara' un bel momento per tutti gli sportivi, e' il periodo del mercato, ci saranno delle amichevoli come al solito. La normalizzazione è importante perchè avremo finalmente la possibilita' di ospitare piu' di 1000 persone. Dalla Germania, dall'Austria e dal Nord arrivano sempre tanti tifosi, oltre che da Napoli. Speriamo di riprendere anche in piazza le occasioni di intrattenimento. C'è il rafting, mi piacerebbe vedere impegnati in una battaglia navale in discesa anche i giornalisti, in modo ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aurelio De, presidente del, ha partecipato alla presentazione delestivo a-Folgarida, dal 9 al 19 luglio. Queste le sue dichiarazioni: "Il' un belper tutti gli sportivi, e' ildel, cinno delle amichevoli come al solito. La normalizzazione è importante perchè avremo finalmente la possibilita' di ospitare piu' di 1000 persone. Dalla Germania, dall'Austria e dal Nord arrivano sempre tanti tifosi, oltre che da. Speriamo di riprendere anche in piazza le occasioni di intrattenimento. C'è il rafting, mi piacerebbe vedere impegnati in una battaglia navale in discesa anche i giornalisti, in modo ...

