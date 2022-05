“Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani” nuovo striscione contro De Laurentiis (Di mercoledì 18 maggio 2022) nuovo striscione contro De Laurentiis apparso in città a firma dei “Vecchi Lions“: “Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani” . “Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani” recita un nuovo striscione apparso nella notte a Napoli. chiaro il riferimento ai fischi virtuali, o presunti tali, emessi dagli altoparlanti dello stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Genoa. I fischi secondo alcuni sarebbero stati usati per coprire i cori contro il presidente Aurelio De Laurentiis provenienti dalla Curva. Secondo le tante testimonianze dei tifosi e giornalisti presenti ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 18 maggio 2022)Deapparso in città a firma dei “Vecchi Lions“: “voi mai” . “voi mai” recita unapparso nella notte a Napoli. chiaro il riferimento aivirtuali, o presunti tali, emessi dagli altoparlanti dello stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli-Genoa. Isecondo alcuni sarebbero stati usati per coprire i coriil presidente Aurelio Deprovenienti dalla Curva. Secondo le tante testimonianze dei tifosi e giornalisti presenti ...

