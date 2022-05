Lazio, serve un vice Immobile, ipotesi Caputo (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Lazio cerca una punta di riserva e spunta il nome di Caputo: l’attaccante doriano è il profilo scelto come vice Immobile La Lazio ha individuato in Francesco Caputo il profilo migliore per rafforzare l’attacco. Alla squadra di Sarri manca infatti un vice Immobile e l’esperto attaccante della Sampdoria farebbe al caso. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore ha il gradimento di Sarri e per 1.5 milioni di euro l’affare può andare in porto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lacerca una punta di riserva e spunta il nome di: l’attaccante doriano è il profilo scelto comeLaha individuato in Francescoil profilo migliore per rafforzare l’attacco. Alla squadra di Sarri manca infatti une l’esperto attaccante della Sampdoria farebbe al caso. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore ha il gradimento di Sarri e per 1.5 milioni di euro l’affare può andare in porto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

