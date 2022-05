Io anti-americano? Col voto per Stefania Craxi in Commissione Esteri si è punita la linea Conte (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con l’elezione del nuovo presidente della Commissione Esteri del Senato è emerso il peggio della politica italiana. Chi mi conosce sa che non ho mai bramato poltrone. La mia storia ne è una chiara dimostrazione. Il sottoscritto, in linea con i valori del M5s, non lavora per ambire a una poltrona ma per il bene dei cittadini, in particolare di quelli più fragili. Dopo la destituzione di Vito Petrocelli è emerso il mio nome come successore perché da circa quattro anni sono capogruppo in Esteri e da due vicepresidente dell’aria internazionale. Pochi minuti dopo che è stato indicato il mio nome si è messa in moto la macchina del fango anche nei miei confronti. Sono stato tacciato di essere un estremista, un “antiamericano” e persino un filo-putiniano. E che si dovrebbe dire di Salvini che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con l’elezione del nuovo presidente delladel Senato è emerso il peggio della politica italiana. Chi mi conosce sa che non ho mai bramato poltrone. La mia storia ne è una chiara dimostrazione. Il sottoscritto, incon i valori del M5s, non lavora per ambire a una poltrona ma per il bene dei cittadini, in particolare di quelli più fragili. Dopo la destituzione di Vito Petrocelli è emerso il mio nome come successore perché da circa quattro anni sono capogruppo ine da due vicepresidente dell’aria internazionale. Pochi minuti dopo che è stato indicato il mio nome si è messa in moto la macchina del fango anche nei miei confronti. Sono stato tacciato di essere un estremista, un “” e persino un filo-putiniano. E che si dovrebbe dire di Salvini che ...

