Intervista: CEO di Aave sul lancio della piattaforma di social network decentralizzata, Lens Protocol (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aave companies ha annunciato oggi il lancio di uno stack tecnologico open source per la creazione di applicazioni di social networking. Chiamato Lens Protocol, risiederà sulla blockchain Polygon e consentirà agli sviluppatori di creare app di social media, mercati, algoritmi di raccomandazione e altro ancora. Contenuto all’interno dell’ecosistema decentralizzato che chiamiamo Web3, sfrutterà la tecnologia NFT per consentire agli utenti di possedere completamente i propri dati, aprendo nuovi modi per i creatori di monitorare i propri contenuti digitali e le relazioni con i follower. Tra tutte le controversie sulla libertà di parola e l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, è un momento importante per lanciare questo nuovo tipo di social media e ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 18 maggio 2022)companies ha annunciato oggi ildi uno stack tecnologico open source per la creazione di applicazioni diing. Chiamato, risiederà sulla blockchain Polygon e consentirà agli sviluppatori di creare app dimedia, mercati, algoritmi di raccomandazione e altro ancora. Contenuto all’interno dell’ecosistema decentralizzato che chiamiamo Web3, sfrutterà la tecnologia NFT per consentire agli utenti di possedere completamente i propri dati, aprendo nuovi modi per i creatori di monitorare i propri contenuti digitali e le relazioni con i follower. Tra tutte le controversie sulla libertà di parola e l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, è un momento importante per lanciare questo nuovo tipo dimedia e ...

Advertising

EngineeringSpa : Nell'intervista di @AlexisTVNews di Newest il nostro CEO #MaximoIbarra racconta come il nostro Paese si stia attrez… - nutanixitaly : In questa intervista il CEO di Nutanix, @RajivRamaswami, racconta la nuova strategia, che sempre più punta sulla ve… - BinaryOptionEU : 'A poco più di un mese dall'ammissione su #EuronextGrowthMilan, Fabio de Concilio, CEO di @Farmacosmo, descrive le… - teo_acm : RT @F7derico: Media e Siti italiani che aspettano Teofilo che twitta l’intervista del CEO per fare gli articoli… questi sanno cose sulla tr… - TeofiloSteven : RT @F7derico: Media e Siti italiani che aspettano Teofilo che twitta l’intervista del CEO per fare gli articoli… questi sanno cose sulla tr… -