Incidente a L' Aquila | auto finisce nel giardino di un asilo | morto un bimbo | cinque feriti

Grave Incidente a L'Aquila, dove un'auto ha travolto sei bambini nel giardino di un asilo. Uno dei bimbi è morto, altri cinque sono rimasti feriti: uno di loro è in gravi condizioni. Secondo le ricostruzioni, i bimbi stavano giocando nel giardino esterno della scuola dell'Infanzia e del vicino asilo nido "1° Maggio", quando sono stati investiti dall'autovettura. Il mezzo ha sfondato la recinzione e ha colpito i piccoli, tutti di età compresa tra i tre e i cinque anni.

