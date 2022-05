In concorso "Armageddon Time" di James Gray e il misterioso "EO": il mondo visto da un asino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cominciano a essere due gli autori che mettono le mani avanti (entrambi in interviste rilasciate all’americano Variety: che sia un nuovo dispositivo giornalistico?). Ieri David Cronenberg nel corso dell’intervista per Crimes of the Future «film che unisce in parti uguali body horror e brio distopico, titolo tra i più attesi da quando il trailer è stato rilasciato il 14 aprile», ha dichiarato di aspettarsi che parecchia gente lasci la sala il 24 maggio quando sarà proiettato. «Il film che riunisce Cronenberg con l’attore Viggo Mortensen (A History of Violence, La promessa dell’assassino) e conta sul talento di Kristen Stewart e Lea Seydoux, potrebbe rivelarsi controverso quanto il film cult del maestro canadese del 1996 Crash che vinse il primo Premio Speciale della Giuria di Cannes per “la sua audacia e originalità”», ha scritto il periodico. Anne Hathaway e Michael Banks ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cominciano a essere due gli autori che mettono le mani avanti (entrambi in interviste rilasciate all’americano Variety: che sia un nuovo dispositivo giornalistico?). Ieri David Cronenberg nel corso dell’intervista per Crimes of the Future «film che unisce in parti uguali body horror e brio distopico, titolo tra i più attesi da quando il trailer è stato rilasciato il 14 aprile», ha dichiarato di aspettarsi che parecchia gente lasci la sala il 24 maggio quando sarà proiettato. «Il film che riunisce Cronenberg con l’attore Viggo Mortensen (A History of Violence, La promessa dell’assassino) e conta sul talento di Kristen Stewart e Lea Seydoux, potrebbe rivelarsi controverso quanto il film cult del maestro canadese del 1996 Crash che vinse il primo Premio Speciale della Giuria di Cannes per “la sua audacia e originalità”», ha scritto il periodico. Anne Hathaway e Michael Banks ...

