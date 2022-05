Il Comune di Roma dice di aver respinto un attacco di Killnet

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ildirespinge l’hacker di: l’è statoe il sito non ha subito danni. La Lista Calenda ha dichiarato: «Il sindaco informi i capigruppo sulle contromisure prese per evitare danni peggiori come accadde in Regione Lazio». Non è il primohacker perché, infatti, lo scorso agosto il portale della salute della Regione Lazio subiva undi grandi dimensioni, che provocava disservizi e allarme per la sicurezza del nostro Paese. Flavia De Gregorio, ora, chiede – per limitare attacchi futuri – al sindaco Gualtieri e alla presidente dell’aula Svetlana Celli: «Di convocare quanto prima una ‘riunione speciale’ sul tema della cybersecurity per informare i capigruppo capitolini sulle contromisure prese dal ...