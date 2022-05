Germania: ordini inevasi +0,6% a marzo, +20,7% su anno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Wiesbaden, 18 mag. (Adnkronos) - Sulla base dei dati provvisori, lo stock di ordini corretti per i prezzi nel settore manifatturiero a marzo 2022 in Germania è aumentato dello 0,6% rispetto al mese precedente, come riportato dall'Ufficio Federale di Statistica Destatis. Lo stock di ordini a marzo 2022 è aumentato del 20,7% rispetto a marzo 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Wiesbaden, 18 mag. (Adnkronos) - Sulla base dei dati provvisori, lo stock dicorretti per i prezzi nel settore manifatturiero a2022 inè aumentato dello 0,6% rispetto al mese precedente, come riportato dall'Ufficio Federale di Statistica Destatis. Lo stock di2022 è aumentato del 20,7% rispetto a2021.

Advertising

TV7Benevento : Germania: ordini inevasi +0,6% a marzo, +20,7% su anno - - newsfinanza : Germania: IFO, portafoglio ordini produttori a livelli record - Marylu58121349 : RT @lisanna08367559: @erretti42 Per essere il braccio armato del Commonwealth in Europa (intesa come territorio fisico), esaudendo gli ordi… - DoriniMario : @Gabry9416 @PietroTagliata @petto_netto @capuanogio Piccola differenza, per i 175milioni del bond la Juventus FC pa… - lisanna08367559 : @erretti42 Per essere il braccio armato del Commonwealth in Europa (intesa come territorio fisico), esaudendo gli o… -