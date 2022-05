Festa Giugliano, vince a Monterotondo e vola in serie C (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giugliano è aritmeticamente promosso in serie C. Con la vittoria netta in casa del Monterotondo (3-0, tripletta di Ferrari) i campani si sono assicurati il ritorno tra i professionisti dopo ben 15 anni. Era il 2007, infatti, quando il Giugliano retrocesse dalla C2 terminando il campionato al diciottesimo posto e sprofondando nell’inferno dei Dilettanti. Dopo la promozione del Gelbison Cilento la Campania – che quest’anno ha perso la Paganese, autrice suo malgrado del percorso inverso – aggiunge un’altra squadra ai ‘pro’. La promozione del Giugliano è arrivata con ben quattro turni di anticipo. Toccata quota 72 punti in 32 gare, i partenopei sono ormai irraggiungibili dal Nuova Florida (63) e Torres (62). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlè aritmeticamente promosso inC. Con la vittoria netta in casa del(3-0, tripletta di Ferrari) i campani si sono assicurati il ritorno tra i professionisti dopo ben 15 anni. Era il 2007, infatti, quando ilretrocesse dalla C2 terminando il campionato al diciottesimo posto e sprofondando nell’inferno dei Dilettanti. Dopo la promozione del Gelbison Cilento la Campania – che quest’anno ha perso la Paganese, autrice suo malgrado del percorso inverso – aggiunge un’altra squadra ai ‘pro’. La promozione delè arrivata con ben quattro turni di anticipo. Toccata quota 72 punti in 32 gare, i partenopei sono ormai irraggiungibili dal Nuova Florida (63) e Torres (62). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Festa #Giugliano, vince a #Monterotondo e vola in serie C ** - infoitsport : Giugliano la festa può iniziare: è Serie C! - NapoliToday : #Calcio Serie D/Girone G - Ferrari show, il Giugliano vince e conquista la Serie C: Monterotondo ko, è festa giallo… - NewsTuttoC : Festa Giugliano: cinquina e Serie C dopo quindici anni! - H6CE_ : RT @Gabrioc: Altro giro e altra festa: stavolta tocca al Giugliano, che conquista la Serie C vincendo sul campo del Real Monterotondo Scalo… -