Draghi accoglie la Finlandia | “Con la Svezia subito nella Nato”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La visita della premier finlandese Sanna Marin a Roma ha avuto uno scopo ben specifico: rre il Sì dell’Italia, niente affatto scontato, all’adesione di Helsinki alla. Un via libera che Marioha dato senza molte esitazioni durante l’incontro avuto con Marin a Palazzo Chigi. La posizione italiana è quindi, ancora una volta, in InsideOver.

La prima ministra finalndese Marin: Finlandia e Svezia sono già partner stretti della Nato e l'auspicio è che il processo si completi il ...Il premier Mario Draghi accoglie la premier finlandese Sanna Marin a Palazzo Chigi ed esprime il sostegno "senza condizioni" per ...