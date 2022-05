Covid: Mattarella, 'anni tragici ma operosi e non di paralisi' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - I due anni della pandemia, "pur con i risvolti tragici che sovente li hanno caratterizzati, non sono stati anni di paralisi, ma sono stati anni operosi, come dimostra nel nostro paese avere e progettato e realizzato questa importante infrastruttura". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente all'inaugurazione del nuovo imbarco A dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - I duedella pandemia, "pur con i risvoltiche sovente li hanno caratterizzati, non sono statidi, ma sono stati, come dimostra nel nostro paese avere e progettato e realizzato questa importante infrastruttura". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, presente all'inaugurazione del nuovo imbarco A dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

