Britney Spears, il compagno Sam Asghari rompe il silenzio dopo l’aborto: “È dura, ma…” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pochi giorni fa Britney Spears ha annunciato di aver perso il bimbo che aspettava da Sam Asghari. Una notizia che ha sconvolto praticamente tutti, non solo i fan più sfegatati dell’artista. Regina della musica pop, giovanissimo talento esploso a nemmeno 20 anni, la vita privata di Britney Spears è stata una lunga sequela di momenti drammatici che l’hanno portata ad avere anche seri problemi di salute. Mamma di due bambini nati a distanza di un anno avuti da Kevin Federline, la cantante dopo la separazione ha dovuto iniziare una dura battaglia in tribunale per ottenerne la custodia. A metterci lo zampino nelle sue vicissitudini personali, anche il rapporto problematico con il padre, fino a poco tempo fa tutore del suo patrimonio. Poi nel 2016 l’incontro con il personal ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pochi giorni faha annunciato di aver perso il bimbo che aspettava da Sam. Una notizia che ha sconvolto praticamente tutti, non solo i fan più sfegatati dell’artista. Regina della musica pop, giovanissimo talento esploso a nemmeno 20 anni, la vita privata diè stata una lunga sequela di momenti drammatici che l’hanno portata ad avere anche seri problemi di salute. Mamma di due bambini nati a distanza di un anno avuti da Kevin Federline, la cantantela separazione ha dovuto iniziare unabattaglia in tribunale per ottenerne la custodia. A metterci lo zampino nelle sue vicissitudini personali, anche il rapporto problematico con il padre, fino a poco tempo fa tutore del suo patrimonio. Poi nel 2016 l’incontro con il personal ...

