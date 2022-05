Benno Neumair, la madre prima di morire: “C’è una bestia in lui, abbiamo nascosto i coltelli” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laura Perselli aveva paura del figlio Benno Neumair. La donna aveva intuito che qualcosa non andava nel ragazzo ed era terrorizzata all’idea di continuare a vivere sotto lo stesso tetto. Il 4 gennaio 2021 il 31enne Benno Neumair ha tolto la vita ai genitori Peter Neumair e Laura Perselli. Il giovane si è sempre contraddistinto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Laura Perselli aveva paura del figlio. La donna aveva intuito che qualcosa non andava nel ragazzo ed era terrorizzata all’idea di continuare a vivere sotto lo stesso tetto. Il 4 gennaio 2021 il 31enneha tolto la vita ai genitori Petere Laura Perselli. Il giovane si è sempre contraddistinto L'articolo proviene da Leggilo.org.

