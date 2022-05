Un piano Draghi per il dopoguerra. Appunti americani (Di martedì 17 maggio 2022) L’accoglienza riservata a Mario Draghi dall’amministrazione americana è stata piuttosto calorosa. Dopo la politica estera spesso ambigua dei due governi precedenti, a Washington c’era voglia di un’Italia che, sotto Draghi, ha ribadito in maniera chiara dal day 1 la propria appartenenza atlantica. Per quanto detto sull’Ucraina, la determinazione riguardo alla guerra e una chiara visione di futuro oltre il conflitto, il nostro premier ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di importante soggetto geopolitico in uno scacchiere internazionale un po’ scosso. Come sottolineato da Draghi, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha causato una “svolta nel paradigma della geopolitica”. Ha rafforzato i legami tra Ue e Usa, isolato Mosca, sollevato profonde questioni per la Cina. Cambiamenti che “sono ancora in divenire” ma che “sono ... Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022) L’accoglienza riservata a Mariodall’amministrazione americana è stata piuttosto calorosa. Dopo la politica estera spesso ambigua dei due governi precedenti, a Washington c’era voglia di un’Italia che, sotto, ha ribadito in maniera chiara dal day 1 la propria appartenenza atlantica. Per quanto detto sull’Ucraina, la determinazione riguardo alla guerra e una chiara visione di futuro oltre il conflitto, il nostro premier ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di importante soggetto geopolitico in uno scacchiere internazionale un po’ scosso. Come sottolineato da, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha causato una “svolta nel paradigma della geopolitica”. Ha rafforzato i legami tra Ue e Usa, isolato Mosca, sollevato profonde questioni per la Cina. Cambiamenti che “sono ancora in divenire” ma che “sono ...

