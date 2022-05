“Un dolore troppo grande” Cinque mesi fa la scomparsa del marito | oggi l’addio all’attrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 maggio 2022) Lutto nel mondo della televisione per la morte dell’attrice Maggie Peterson, conosciuta per aver vestito i panni di Charlene Darling in The Andy Griffith Show, è morta a 81 anni. La morta dell’attrice Maggie Peterson è avvenuta domenica in Colorado e l’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Da quando a dicembre è scomparso il, l’attrice si è buttata giù e la sua ”salute ha preso una brutta piega”, hanno spiegato i familiari. La morte dell’attrice Maggie Peterson è avvenuta adalladel, il musicista jazz di Las Vegas Gus Mancuso. I due sono stati sposati per più di 40 anni. Meggie Peterson è apparsa per la prima volta in The Andy Griffith Show della CBS nei panni di Charlene nel 1963. Morta l’attrice Maggie Peterson, era Charlene Darling in Andy Griffith ...