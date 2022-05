Scontri a Tripoli | bloccato l’ingresso di Bashaga

Leggi su formiche

(Di martedì 17 maggio 2022) Il primo ministro libico designato, Fathi, ha provato a entrare all’hotel Corinthia di, ma è stato respinto con le armi, in una dimostrazione di come la crisi istituzionale possa aggravarsi rapidamente.ha ricevuto l’incarico dal parlamento HoR (la Camera dei Rappresentanti auto esiliatasi a Tobruk nel 2014) per guidare un esecutivo che va sotto il nome di Governo di stabilità nazionale. Il Gsn dovrebbe sostituire l’attuale Governo di unità nazionale, Gnu, guidato da Abdelhamid Dabaiba, che il parlamento ha sfiduciato per non essere riuscito a portare a termine l’incarico affidatogli. Ossia organizzare le elezioni, saltate per due volte e rimandate senza data, come deciso dal Foro di dialogo politico libico, istituzione pro tempore onusiana che lo aveva nominato. Dabaiba non vuole lasciare l‘incarico, perché ...