Sassuolo, Carnevali: “Marotta non mi ha chiamato, ma non faremo regali a nessuno” (Di martedì 17 maggio 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. In primis si è soffermato sul match contro il Milan di domenica prossima, che potrebbe regalare lo Scudetto ai rossoneri. Questo il suo commento: “Dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l’inferno. Centinaia di conoscenti chiedono i biglietti per la partita, ma se erano pochi 75 mila posti per contenere tutti i tifosi del Milan contro l’Atalanta a San Siro, figuriamoci i 24 mila seggiolini del Mapei. Richieste di biglietti a parte, è bello che il campionato sia così avvincente fino alla fine. Mi stupisce l’entusiasmo che accompagna il Milan e tutto il suo ambiente, l’alchimia che si è creata fra pubblico e squadra. Se il Milan mi ha sorpreso? Sì perché l’Inter e il Napoli sulla ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Giovanni, amministratore delegato del, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. In primis si è soffermato sul match contro il Milan di domenica prossima, che potrebbe regalare lo Scudetto ai rossoneri. Questo il suo commento: “Dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l’inferno. Centinaia di conoscenti chiedono i biglietti per la partita, ma se erano pochi 75 mila posti per contenere tutti i tifosi del Milan contro l’Atalanta a San Siro, figuriamoci i 24 mila seggiolini del Mapei. Richieste di biglietti a parte, è bello che il campionato sia così avvincente fino alla fine. Mi stupisce l’entusiasmo che accompagna il Milan e tutto il suo ambiente, l’alchimia che si è creata fra pubblico e squadra. Se il Milan mi ha sorpreso? Sì perché l’Inter e il Napoli sulla ...

Advertising

capuanogio : #Carnevali al #CorSport: 'Complimenti a #Pioli ma il #Sassuolo non regala nulla. #Marotta? Non l'ho sentito e non è… - LeBombeDiVlad : ????? #Sassuolo, #Carnevali parla dei gioielli presenti in rosa ??? 'Sulla sfida con il #Milan...' #LBDV… - mad7eo : RT @_AlexGiordano: #Carnevali: 'I rossoneri hanno dimostrato nelle ultime quattro partite di essere i più forti. Complimenti a #Pioli' #Di… - sportface2016 : #Sassuolo | #Carnevali: '#Marotta non mi ha chiamato, ma non faremo regali a nessuno' - junews24com : Carnevali svela su Raspadori: «Se gli chiedi di vestire i panni del dopo Dybala...» - -