Più di 20 multe ciascuna per due auto con targa straniera: si rifiutano di pagare, scatta il fermo (Di martedì 17 maggio 2022) Pensavano di non pagare le multe per divieto di sosta perché le loro auto hanno targhe straniere ma la polizia municipale li ha scoperti e, al loro rifiuto di pagare i verbali, per le vetture è ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Pensavano di nonleper divieto di sosta perché le lorohanno targhe straniere ma la polizia municipale li ha scoperti e, al loro rifiuto dii verbali, per le vetture è ...

Advertising

robertabendine1 : RT @Roberto007247: @confundustria Perché non hai denunciato il lavoro in nero? All'ispettorato del lavoro per un accordo bonario o meglio a… - AntonioProfico : @matteosalvinimi Sono incivili, ignoranti e delinquenti anche coloro che parcheggiano in terza fila e per i quali c… - snoopylele : da qualche mese hanno messo un nuovo semaforo in zona che manda la multa se passi ad arancione inoltrato e nessuno… - Roberto007247 : @confundustria Perché non hai denunciato il lavoro in nero? All'ispettorato del lavoro per un accordo bonario o meg… - RosaCanale4 : @ViVilaVitaOra no è vietatissimo, l'automobile consuma di più con il condizionatore accesso, quindi spreco di benzi… -