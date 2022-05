Osservatorio Compass - I consumi diventano la prima ragione di scelta

Leggi su quattroruote

(Di martedì 17 maggio 2022) I sempre più costosi viaggi dal benzinaio ridisegnano le priorità e i comportamenti degli italiani. Perché, secondo l'edizione 2022 dell'dedicato al settore auto/moto condotta dalla società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, oggi oltre 6 automobilisti su 10 indicano icome il principale driver nellad'acquisto delle auto. Per le quali anche usate gli italiani hanno ripreso a richiedere finanziamenti per comprarle per un valore di 18,4 miliardi di euro nel 2021, in aumento del 15,1% rispetto al 2020, anche se non ancora al livello del 2019 (-1,5%). Prendendo in esame solo i mesi da aprile a settembre, però, si è registrata una crescita addirittura superiore ai livelli dell'anno pre-pandemia, del 5,4%. In generale, per le auto nuove sono stati erogati 13,3 miliardi di euro, ...