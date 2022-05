Mattarella contro l' omofobia | ' Non va violata la dignità di chi ha orientamento sessuale diverso dal proprio'

Agenzia_Ansa : Le parole di Mattarella nella Giornata contro l'omofobia: 'Rispetto ed uguaglianza non derogabili' #ANSA - fanpage : Giornata Mondiale contro l' #omotransfobia, #Mattarella: “Il rispetto dei diritti di ogni persona, l’uguaglianza fr… - TgLa7 : Sergio Mattarella per giornata mondiale contro #omofobia ha esortato a: 'Bandire ogni forma di prevaricazione radic… - ValeValentina2 : RT @ImolaOggi: Mattarella contro l'omofobia: 'uguaglianza fra tutti i cittadini sancita dalla Costituzione' (certo... lo abbiamo visto nei… - MAnnurca : RT @fanpage: Giornata Mondiale contro l' #omotransfobia, #Mattarella: “Il rispetto dei diritti di ogni persona, l’uguaglianza fra tutti i c… -

aggiunge: 'Il rispetto dei diritti di ogni persona, l'uguaglianza fra tutti i cittadini, sancita dalla nostra Costituzione e dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri, non ...Con quella sua attività ha impresso una svolta all'azione della giustiziala mafia. Anzitutto con il suo metodo di lavoro, con il suo modo di svolgere le inchieste. Nei primi tempi veniva ...Roma, 17 mag (Adnkronos) – “Io non ero per il Mattarella bis, ci siamo arrivati. Io ero convinto che se Draghi fosse andato al Colle sarebbe stata una scelta molto saggia. Ma ...Il Presidente della Repubblica, nella Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, ha ricordato che “il ...