“L’uomo invisibile”: dal grande schermo al gioco online (Di martedì 17 maggio 2022) Ci sono storie e personaggi che hanno saputo conquistare il pubblico ed entrare nell’immaginario comune, tanto che anche se passano gli anni e le generazioni essi rimangono, anche attraverso le nuove forme e i nuovi mezzi di comunicazione a disposizione. E’ ad esempio il caso de L’uomo invisibile, racconto della letteratura, passato al grande schermo e arrivato infine nel mondo dei giochi online. Si tratta infatti del romanzo dello scrittore inglese H. G Wells, che nel 1933 divenne un film ta metà tra horror e fantascienza che appassionò il pubblico: la storia di uno scienziato che mentre fa esperimenti per scoprire la formula dell’invisibilità si trasforma in un vero e proprio killer. Difficile dimenticare quelL’uomo tutto bendato e con occhiali da sole che in effetti ha ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 17 maggio 2022) Ci sono storie e personaggi che hanno saputo conquistare il pubblico ed entrare nell’immaginario comune, tanto che anche se passano gli anni e le generazioni essi rimangono, anche attraverso le nuove forme e i nuovi mezzi di comunicazione a disposizione. E’ ad esempio il caso de, racconto della letteratura, passato ale arrivato infine nel mondo dei giochi. Si tratta infatti del romanzo dello scrittore inglese H. G Wells, che nel 1933 divenne un film ta metà tra horror e fantascienza che appassionò il pubblico: la storia di uno scienziato che mentre fa esperimenti per scoprire la formula dell’invisibilità si trasforma in un vero e proprio killer. Difficile dimenticare queltutto bendato e con occhiali da sole che in effetti ha ...

