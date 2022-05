Luigi Strangis vittima di bullismo per il diabete: “A volte l’ho vissuto ma non mi butto mai giù!” (Di martedì 17 maggio 2022) Luigi Strangis, intervistato dalla stampa dopo la vittoria di Amici 21 (così come riportano i colleghi di FanPage), svela di aver subìto del bullismo per via del diabete, malattia che lo accompagna ormai da alcuni anni. Luigi Strangis vittima di bullismo per il diabete L’argomento ha avuto modo di venire sviscerato parlando di “Tondo”, canzone... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 17 maggio 2022), intervistato dalla stampa dopo la vittoria di Amici 21 (così come riportano i colleghi di FanPage), svela di aver subìto delper via del, malattia che lo accompagna ormai da alcuni anni.diper ilL’argomento ha avuto modo di venire sviscerato parlando di “Tondo”, canzone... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : #Amici21, Luigi Strangis è il vincitore di questa edizione: cantautore, polistrumentista, un perfomer completo che… - RadioAirplay_it : In tutte le #radio #TIENIMISTANOTTE singolo di #luigistrangis vincitore di #amici22 #NewSingle #OnAirNow ??… - MarioManca : Luigi Strangis dopo la vittoria ad #Amici21: «Sanremo? Al momento giusto» - idiot_vale : RT @RubySussex: ' La libertà è anche rispetto, quando manca mi sento libero di non dargli peso.' Luigi Strangis #amici21 - ele_scov01 : RT @RubySussex: ' La libertà è anche rispetto, quando manca mi sento libero di non dargli peso.' Luigi Strangis #amici21 -