L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino è stata assolta in appello per falso ideologico in atto pubblico (Di martedì 17 maggio 2022) L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino è stata assolta in appello per falso ideologico in atto pubblico in merito a un debito non conteggiato in un bilancio comunale. In primo grado, nel settembre del 2020, era stata condannata a sei mesi Leggi su ilpost (Di martedì 17 maggio 2022)diinperinin merito a un debito non conteggiato in un bilancio comunale. In primo grado, nel settembre del 2020, eracondannata a sei mesi

