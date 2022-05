“Lazio, emozioni in cammino”: presentati i video promozionali dei sentieri religiosi del Lazio (Di martedì 17 maggio 2022) Si è svolta oggi, 17 maggio 2022, “Lazio, emozioni in cammino”, la presentazione dei video promozionali della Rete dei Cammini e sentieri religiosi del territorio regionale, presso la Sala Tevere della Regione Lazio. Durante la conferenza sono intervenuti: Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio; Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio; Paolo Piacentini, Consigliere per i cammini e gli itinerari culturali del MIC; Silvio Marino, Consulente per i cammini dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio e Vicepresidente AEVF, e Alessandro di Gregorio, regista dei ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) Si è svolta oggi, 17 maggio 2022, “in”, la presentazione deidella Rete dei Cammini edel territorio regionale, presso la Sala Tevere della Regione. Durante la conferenza sono intervenuti: Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione; Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione; Paolo Piacentini, Consigliere per i cammini e gli itinerari culturali del MIC; Silvio Marino, Consulente per i cammini dell’Assessorato al Turismo della Regionee Vicepresidente AEVF, e Alessandro di Gregorio, regista dei ...

