L' ATP sanziona i tornei inglesi | quanti dubbi su Wimbledon

(Di martedì 17 maggio 2022) L'ATP ha annunciato che gli organizzatori deisarannoto per aver deciso di escludere i tennisti russi e bielorussi. In un comunicato, l'ATP ha sottolineato come la posizione ...

e WTA hanno parlato di una scelta "discriminatoria" e minacciato "multe e sanzioni". Sanzioni che "avrebbero potuto portare alla revoca della licenza per il torneo" ha detto il presidente della ...