matteosalvinimi : Grazie a Forze dell’Ordine e inquirenti, che hanno colpito duramente le infiltrazioni della ‘ndrangheta a Roma. Nes… - iconanews : Infiltrazioni 'ndrangheta, commissariato colosso logistica - SkyTG24 : #Milano, infiltrazioni 'ndrangheta: commissariato colosso logistica - lametino : Infiltrazioni `ndrangheta, commissariato colosso logistica - - TheDudeforpeace : @curvastone Sono un curvaiolo e mi piange il cuore, ma avessi avuto indagini per 2 anni su infiltrazioni di ndrangh… -

Finisce in amministrazione giudiziaria per presuntedella 'la filiale italiana del colosso tedesco della logistica e dei trasporti DB Schenker, che conta in Italia 1.400 dipendenti, 37 filiali e centinaia di milioni di euro di ......diventato nazionale come dimostra anche lo scioglimento di consigli comunali per... "Le mafie - ha aggiunto - hanno straordinarie capacità economiche, la 'ad esempio controlla ... Infiltrazioni 'ndrangheta, commissariato colosso logistica - Ultima Ora Finisce in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni della 'ndrangheta la filiale italiana del colosso tedesco della logistica e dei trasporti DB Schenker, che conta in Italia 1. (ANSA) ...Amministrazione giudiziaria per la filiale italiana di DB Schenker, che ha 1.400 dipendenti in Italia e centinaia di milioni di fatturato MILANO Finisce in amministrazione giudiziaria per presunte ...