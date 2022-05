«Infilare i giornalisti russi nei talk in questo modo è un’operazione un po’ inutile» (Di martedì 17 maggio 2022) Michele Santoro nel corso della conferenza stampa che ha organizzato per proseguire con la sua iniziativa “Pace Proibita” – durante la quale sono intervenuti anche Sabina Guzzanti e Marco Tarquinio – ha espresso un parere sulla polemica del momento, quella dei talk show in Italia e delle ospitate agli esponenti del governo russo e ai giornalisti che ad esso sono affiliati. Rispetto al modo in cui i media italiani hanno trattato i giornalisti russi e al modo in cui li hanno ospitati nei talk Santoto ha le idee chiare. LEGGI ANCHE >>> L’appello di Santoro sulla guerra, Parlamento dovrebbe «discutere e non esprimere un silenzio assenso» giornalisti russi nei talk, per Santoro in Italia non l’abbiamo fatto nel ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Michele Santoro nel corso della conferenza stampa che ha organizzato per proseguire con la sua iniziativa “Pace Proibita” – durante la quale sono intervenuti anche Sabina Guzzanti e Marco Tarquinio – ha espresso un parere sulla polemica del momento, quella deishow in Italia e delle ospitate agli esponenti del governo russo e aiche ad esso sono affiliati. Rispetto alin cui i media italiani hanno trattato ie alin cui li hanno ospitati neiSantoto ha le idee chiare. LEGGI ANCHE >>> L’appello di Santoro sulla guerra, Parlamento dovrebbe «discutere e non esprimere un silenzio assenso»nei, per Santoro in Italia non l’abbiamo fatto nel ...

