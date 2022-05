Leggi su iltempo

(Di martedì 17 maggio 2022) Dopo 30 anni di attività, il celebre marchio del fast food McDonald's ha annunciato che venderà tutte le sue attività in Russia. Già a marzo, aveva chiuso tutti i suoi ristoranti in Russia, compresa l'iconica sede di Piazza Pushkin. «La crisi umanitaria causata dalla guerra in Ucraina e l'ambiente imprevedibile che ne è derivato hanno portato McDonald's a concludere che non è più possibile continuare a gestire l'attività in Russia», la dichiarazone ufficiale dei vertici.