I NASTRI D'ARGENTO PREMIANO LE SERIE: LE CANDIDATURE TRA FICTION E PROTAGONISTI (Di martedì 17 maggio 2022) I NASTRI D'ARGENTO tornano a premiare la FICTION italiana e i suoi PROTAGONISTI. Sabato 4 Giugno a Napoli, nella serata finale dell'evento organizzato dai NASTRI con la Film Commission della Regione Campania, i racconti più ambiziosi e amati dell'anno. Dopo il successo della prima edizione, accolta con particolare entusiasmo dall'industria e dal mondo della creatività, i giornalisti cinematografici si apprestano a celebrare le eccellenze del made in Italy. NASTRI D'ARGENTO – GRANDI SERIE 2022: LE CANDIDATURE Miglior SERIE A Casa Tutti Bene – La SERIE (Sky) Bang Bang Baby (Prime Video) Christian (Sky) Diavoli (Sky) Gomorra – Stagione Finale (Sky) Incastrati (Netflix) L'Amica Geniale – Storia di chi ...

