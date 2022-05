Età, canzoni, progetti... chi è Luigi Strangis vincitore di Amici 21 (Di martedì 17 maggio 2022) È Luigi Strangis il vincitore della ventunesima edizione di 'Amici' di Maria De Filippi. Il ventenne di Lamezia Terme (Catanzaro) trionfa nella finalissima contro il ballerino Michele Esposito, dopo una serie di sfide ricche ed emozionanti. Ma conosciamolo meglio. Luigi vive con i genitori e suo fratello, è appassionato di musica fin da piccolo, frequenta il liceo Musicale Tommaso Campanella e studia chitarra e teoria musicale. Artista duttile e poli-strumentale, egli però non ha mai preso lezioni di canto. Collabora anche con uno studio di registrazione dove arrangia brani per altri artisti. È entrato nella scuola di 'Amici' a settembre 2021, durante la prima puntata del talent show, esibendosi con l'inedito “Vivo”, prodotto da Brail. Durante il suo percorso nella scuola ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Èildella ventunesima edizione di '' di Maria De Filippi. Il ventenne di Lamezia Terme (Catanzaro) trionfa nella finalissima contro il ballerino Michele Esposito, dopo una serie di sfide ricche ed emozionanti. Ma conosciamolo meglio.vive con i genitori e suo fratello, è appassionato di musica fin da piccolo, frequenta il liceo Musicale Tommaso Campanella e studia chitarra e teoria musicale. Artista duttile e poli-strumentale, egli però non ha mai preso lezioni di canto. Collabora anche con uno studio di registrazione dove arrangia brani per altri artisti. È entrato nella scuola di '' a settembre 2021, durante la prima puntata del talent show, esibendosi con l'inedito “Vivo”, prodotto da Brail. Durante il suo percorso nella scuola ha ...

