Eni avvia l’iter per aprire il doppio conto in euro e in rubli per pagare il gas russo (Di martedì 17 maggio 2022) In vista delle “imminenti scadenze di pagamento” previste per i prossimi giorni, Eni ha avviato “in via cautelativa” le procedure relative all’apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K, uno in euro ed uno in rubli, indicati da Gazprom Export “secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Federazione Russa”. Lo rende noto in un comunicato il cane a sei zampe, specificando di avere “già da tempo rigettato tali modifiche”. Della vicenda si era già parlato alla fine del mese di aprile, quando però si trattava ancora di indiscrezioni. L’ “Pertanto – si legge – l’apertura dei conti avviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) In vista delle “imminenti scadenze di pagamento” previste per i prossimi giorni, Eni hato “in via cautelativa” le procedure relative all’apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K, uno ined uno in, indicati da Gazprom Export “secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Federazione Russa”. Lo rende noto in un comunicato il cane a sei zampe, specificando di avere “già da tempo rigettato tali modifiche”. Della vicenda si era già parlato alla fine del mese di aprile, quando però si trattava ancora di indiscrezioni. L’ “Pertanto – si legge – l’apertura dei conti avviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di ...

