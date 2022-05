Dybala in lacrime sotto la curva della Juventus E lo Stadium fischia Agnelli

(Di martedì 17 maggio 2022) Dopo essere riuscito a lungo a trattenere le, è scoppiato in un pianto dirotto Paulo, accompagnatolada tutti i compagni di squadra. Al terminepartita con la Lazio,...

Advertising

mirkocalemme : #Chiellini vive l'addio con la serenità che lo ha sempre contraddistinto, perché ha chiuso esattamente quando volev… - DiMarzio : .@juventusfc, il pianto di #Dybala dopo l’ultima partita in bianconero - tancredipalmeri : Mamma mia, Dybala completamente distrutto dalle lacrime - paulPinturicchi : @juventusfc a mente fredda forse il mancato rinnovo di @dybala è una cagata pazzesca………io pero credo nelle favole e… - discoradioIT : Paulo #Dybala in lacrime, il pianto sotto la curva della Juventus -

TORINO " Nella notte dell'emozioni juventine, dellee degli addii, degli insulti a Sarri e dei pesanti fischi ad Agnelli in arrivo dalla curva Scirea, la Lazio si è guadagnata l'Europa League con una giornata d'anticipo: le serviva un pareggio ...L'OMAGGIO A CHIELLINI E- A fine partita video emozionale, striscioni, applausi eper l'addio a Chiellini e a. Il numero 3 al centro del campo con le due figlie segue il video a ...Ora lo aspetta la sua prossima squadra - con Inter, Atletico Madrid, Tottenham e Manchester United in attesa di definire le loro mosse - ma l'ultimo tango di Dybala a Torino sarà ricordato per diverso ...La Juventus si fa riacciuffare nel finale ed è 2-2 allo Stadium. A tenere i riflettori su di sé tuttavia, è capitan Chiellini, al passo d’addio di fronte al suo pubblico. Le pagelle di Calciostyle. Se ...