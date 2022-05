«”Devi vincere” è un messaggio sbagliato, le sconfitte sono solo tappe. La sfiga non esiste» (Di martedì 17 maggio 2022) Gli ultras del pallone, quelli che lo sport lo guardano da una curva, da lontano, si esprimono per imperativi: “Devi vincere”. E invece no, la lezione dello sport vero è che in realtà, prima, Devi perdere. La cultura della sconfitta è la base dei trionfi. Non è un dramma. Lo ricorda in una bella intervista al Corriere della Sera Alessandra Sensini, una che nel windsurf ha fatto sei Olimpiadi e ha vinto quattro medaglie, ha vinto 10 titoli mondiali, 5 europei, due ai giochi del Mediterraneo, e 23 titoli italiani. A proposito di “vincenti”… «Le sconfitte insegnano sempre. A capire l’errore e ad accettarlo. solo così riesci a migliorare, a lavorare sui punti deboli. È sbagliato chiamarle sconfitte. Anche per i giovani, non è la terminologia giusta. Non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Gli ultras del pallone, quelli che lo sport lo guardano da una curva, da lontano, si esprimono per imperativi: “”. E invece no, la lezione dello sport vero è che in realtà, prima,perdere. La cultura della sconfitta è la base dei trionfi. Non è un dramma. Lo ricorda in una bella intervista al Corriere della Sera Alessandra Sensini, una che nel windsurf ha fatto sei Olimpiadi e ha vinto quattro medaglie, ha vinto 10 titoli mondiali, 5 europei, due ai giochi del Mediterraneo, e 23 titoli italiani. A proposito di “vincenti”… «Leinsegnano sempre. A capire l’errore e ad accettarlo.così riesci a migliorare, a lavorare sui punti deboli. Èchiamarle. Anche per i giovani, non è la terminologia giusta. Non ...

