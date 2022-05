Depistaggio Borsellino, le arringhe delle parti civili: “Fare giustizia per le persone innocenti accusate dal falso pentito Scarantino” (Di martedì 17 maggio 2022) “Vi chiedo di Fare giustizia per le persone innocenti accusate falsamente dal falso pentito Vincenzo Scarantino“. Si è rivolta con queste parole ai giudici l’avvocato Rosalba Di Gregorio, legale di parte civile di Gaetano Murana, Cosimo Vernengo, Giuseppe La Mattina. I tre sono stati condannati ingiustamente per la strage di via d’Amelio a causa delle accuse fasulle di Scarantino: in seguito alla collaborazione di Gaspare Spatuzza, che nel 2008 ha svelato il Depistaggio, sono stati poi scagionati e scarcerati. “Io mi sono sentita offesa a sentire minimizzare il discorso del valore del danno di Scarantino arrecato prima di tutto alla verità, poi ai parenti delle vittime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) “Vi chiedo diper lefalsamente dalVincenzo“. Si è rivolta con queste parole ai giudici l’avvocato Rosalba Di Gregorio, legale di parte civile di Gaetano Murana, Cosimo Vernengo, Giuseppe La Mattina. I tre sono stati condannati ingiustamente per la strage di via d’Amelio a causaaccuse fasulle di: in seguito alla collaborazione di Gaspare Spatuzza, che nel 2008 ha svelato il, sono stati poi scagionati e scarcerati. “Io mi sono sentita offesa a sentire minimizzare il discorso del valore del danno diarrecato prima di tutto alla verità, poi ai parentivittime ...

Advertising

fattoquotidiano : Depistaggio Borsellino, chieste condanne per i tre ex poliziotti del pool stragi: 11 anni e 10 mesi per Bo, 9 anni… - fattoquotidiano : Depistaggio Borsellino, le arringhe delle parti civili: “Fare giustizia per le persone innocenti accusate dal falso… - palermo24h : Depistaggio Borsellino a Caltanissetta, Dacquì: “Era evidente che Scarantino fosse inaffidabile” - SecolodItalia1 : Depistaggio sulla strage Borsellino: “Sbattevamo contro un muro di atti omessi, negati. Scarantino non poteva esser… - AnsaSicilia : Borsellino: legale parte civile, Scarantino era psicolabile. Arringa nel processo a Caltanissetta sul depistaggio |… -