Con l’accordo su Twitter sospeso, ora Musk annuncia che acquistare Twitter ad un prezzo inferiore non è “fuori questione” (Di martedì 17 maggio 2022) Il ricchissimo Elon Musk sta continuando a scontrarsi con Twitter sulla veridicità della conta dei bot e ha fatto intendere che potrebbe tentare di rinegoziare l’accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto del social ad un prezzo inferiore. Secondo Bloomberg, Musk ha dichiarato ad una conferenza di Miami che un accordo ad un prezzo più basso non è «fuori questione». Musk ha aggiunto che: «Attualmente quello che mi viene detto è che non c’è modo di sapere il numero di robot». Le azioni di Twitter sono calate di oltre l’8% ieri a Wall Street per chiudere a 37,39 dollari, un livello inferiore a quello raggiunto il giorno prima che il ricchissimo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Il ricchissimo Elonsta continuando a scontrarsi consulla veridicità della conta dei bot e ha fatto intendere che potrebbe tentare di rinegoziareda 44 miliardi di dollari per l’acquisto del social ad un. Secondo Bloomberg,ha dichiarato ad una conferenza di Miami che un accordo ad unpiù basso non è «».ha aggiunto che: «Attualmente quello che mi viene detto è che non c’è modo di sapere il numero di robot». Le azioni disono calate di oltre l’8% ieri a Wall Street per chiudere a 37,39 dollari, un livelloa quello raggiunto il giorno prima che il ricchissimo ...

