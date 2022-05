Bimbo in fin di vita, l'ombra dei maltrattamenti (Di martedì 17 maggio 2022) di Luca Fiorucci È ricoverato al Meyer di Firenze, in condizioni disperate. Lo hanno trasferito nel primo pomeriggio di ieri dal Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era arrivato domenica ... Leggi su quotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) di Luca Fiorucci È ricoverato al Meyer di Firenze, in condizioni disperate. Lo hanno trasferito nel primo pomeriggio di ieri dal Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era arrivato domenica ...

Advertising

infoitinterno : Bimbo in fin di vita, l’ombra dei maltrattamenti - RassegnaZampa : #Perugia, bimbo di un anno arriva in ospedale in fin di vita: ipotesi maltrattamenti. La madre: «Soffocava, l'abbia… - zazoomblog : Perugia bimbo di un anno arriva in ospedale in fin di vita: ipotesi maltrattamenti. La madre: «Soffocava labbiamo s… - infoitinterno : Bimbo di un anno in ospedale in fin di vita, l'ipotesi choc sui genitori. Cosa ha detto la mamma del piccolo - infoitinterno : Bimbo di un anno in fin di vita in ospedale, ipotesi maltrattamenti in famiglia -