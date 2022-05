Amber Heard: "Il mio ruolo in Aquaman 2 è stato ridotto dopo che sono stata definita una bugiarda" (Di martedì 17 maggio 2022) Amber Heard, durante la sua testimonianza di ieri, ha rivelato che il suo ruolo in Aquaman 2, al fianco di Jason Momoa, è stato ridotto dopo che l'attrice è stata definita una bugiarda. L'interrogatorio diretto di Amber Heard relativo alla causa per diffamazione da 50 milioni di dollari intentatale da Johnny Depp, è finito durante la serata di ieri e, in conclusione, l'attrice ha rivelato che il suo ruolo di Aquaman 2 è stato notevolmente ridotto dai produttori della pellicola a causa delle accuse dell'ex marito. Depp ha accusato la Heard di averlo diffamato in un editoriale del 2018, pubblicato dal ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022), durante la sua testimonianza di ieri, ha rivelato che il suoin2, al fianco di Jason Momoa, èche l'attrice èuna. L'interrogatorio diretto direlativo alla causa per diffamazione da 50 milioni di dollari intentatale da Johnny Depp, è finito durante la serata di ieri e, in conclusione, l'attrice ha rivelato che il suodi2 ènotevolmentedai produttori della pellicola a causa delle accuse dell'ex marito. Depp ha accusato ladi averlo diffamato in un editoriale del 2018, pubblicato dal ...

