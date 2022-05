Zone umide costiere, luci e ombre (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - Negli ultimi 20 anni sono andati distrutti più di 13 mila km quadrati di Zone umide costiere in tutto il mondo. La notizia positiva è che nello stesso periodo circa il 70 per cento di quanto perduto è stato recuperato, per effetto dell'azione di ripristino guidata dall'uomo e dei processi naturali di ripresa. E' quanto emerge da uno studio condotto dall'università di Cambridge sullo stato di salute di questi ecosistemi, così preziosi soprattutto per la loro capacità di fare da “pozzi di carbonio”: ovvero sono in grado di assorbire maggiori quantità di carbonio rispetto a quelle che emettono. Tra i responsabili della loro distruzione ci sono azioni umane dirette come l'acquacoltura, l'agricoltura e l'espansione delle aree urbane, ma anche l'innalzamento del livello del mare e i processi di erosione costiera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - Negli ultimi 20 anni sono andati distrutti più di 13 mila km quadrati diin tutto il mondo. La notizia positiva è che nello stesso periodo circa il 70 per cento di quanto perduto è stato recuperato, per effetto dell'azione di ripristino guidata dall'uomo e dei processi naturali di ripresa. E' quanto emerge da uno studio condotto dall'università di Cambridge sullo stato di salute di questi ecosistemi, così preziosi soprattutto per la loro capacità di fare da “pozzi di carbonio”: ovvero sono in grado di assorbire maggiori quantità di carbonio rispetto a quelle che emettono. Tra i responsabili della loro distruzione ci sono azioni umane dirette come l'acquacoltura, l'agricoltura e l'espansione delle aree urbane, ma anche l'innalzamento del livello del mare e i processi di erosione costiera.

