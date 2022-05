Wta Strasburgo 2022: programma e orari di martedì 17 maggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Strasburgo 2022, in riferimento alla giornata di martedì 17 maggio. In programma tutti i match di primo turno rimasti ed anche un paio di secondi turni. Debutteranno la terza forza del seeding, Sorana Cirstea, ma anche due mine vaganti come Saville e Ruse. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO WTA 250 Strasburgo 2022 (MARTEDI’ 17 maggio) PATRICE DOMINGUEZ Dalle ore 11:00 – Makarova vs (3) Cirstea A seguire – Gabueva vs Ferro A seguire – (8) Linette vs Watson Non prima delle ore 17:30 – Tan vs Zanevska COURT 1 Dalle ore 11:00 – Pera vs Ruse A seguire – Saville vs Friedsam SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, in riferimento alla giornata di17. Intutti i match di primo turno rimasti ed anche un paio di secondi turni. Debutteranno la terza forza del seeding, Sorana Cirstea, ma anche due mine vaganti come Saville e Ruse. Di seguito tutti i match di giornata. ORDINE DI GIOCO WTA 250(MARTEDI’ 17) PATRICE DOMINGUEZ Dalle ore 11:00 – Makarova vs (3) Cirstea A seguire – Gabueva vs Ferro A seguire – (8) Linette vs Watson Non prima delle ore 17:30 – Tan vs Zanevska COURT 1 Dalle ore 11:00 – Pera vs Ruse A seguire – Saville vs Friedsam SportFace.

Advertising

sportface2016 : #WtaStrasburgo: programma e orari di martedì 17 maggio - vincenzoarmetta : Esordio oggi per la kerber al wta di Strasburgo obbiettivo mettere un po' di partite sulle gambe e cercare di torna… - Ubitennis : WTA Strasburgo e Rabat: Pliskova numero 1 in Francia, Muguruza in Marocco - livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo due azzurre (LIVE) - zazoomblog : Wta Strasburgo 2022: programma date orari copertura tv e streaming - #Strasburgo #2022: #programma #orari -