VIDEO / Fedez, lo scherzo a Chiara Ferragni è davvero terribile (Di lunedì 16 maggio 2022) Chiara Ferragni sta dormendo e Fedez, il marito, ha pensato di svegliarla così... Guarda il VIDEO dello scherzo Leggi su golssip (Di lunedì 16 maggio 2022)sta dormendo e, il marito, ha pensato di svegliarla così... Guarda ildello

Advertising

enpaonlus : Volontari @enpamilano ricevono richiesta di aiuto per un piccione incastrato su un balcone. Vanno sul posto e… e… È… - Fedez : La prima crush non si scorda mai ?? - giaini_mascolo : RT @induealottare: MA FEDEZ CHE TAGGA JAX NELLA STORIAAAA? - infoitcultura : Fedez porta “un altro” nel letto di Chiara: reazione sconvolgente – VIDEO - PeppeRGB92 : RT @Fedez: La prima crush non si scorda mai ?? -