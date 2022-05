Un gol da Theo, il Milan vede lo scudetto (Di lunedì 16 maggio 2022) di Giulio Mola Ad un passo dal traguardo. Il Milan fa il suo dovere nella festosa bolgia di San Siro (73mila spettatori, sfondato il muro del milione di presenze stagionali), batte l'Atalanta (2 - 0) ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) di Giulio Mola Ad un passo dal traguardo. Ilfa il suo dovere nella festosa bolgia di San Siro (73mila spettatori, sfondato il muro del milione di presenze stagionali), batte l'Atalanta (2 - 0) ...

angelomangiante : Il gol mostruoso di Theo Hernandez. L'esplosione di Rafael Leao. Due talenti scelti da Paolo Maldini. Convinti subi… - DAZN_IT : CHE GOL HA FATTO THEO HERNANDEZ ?? Parte da casa sua ?? E va a fare gol ?? #TheoHernandez #MilanAtalanta #DAZN - gippu1 : La forza del #Milan in un dato: nelle ultime 10 partite di campionato non ha mai subito gol dopo essere andato in v… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Theo Hernandez: 'Gol? Importante il lavoro di tutta la squadra' - goodoldpab : RT @DAZN_IT: CHE GOL HA FATTO THEO HERNANDEZ ?? Parte da casa sua ?? E va a fare gol ?? #TheoHernandez #MilanAtalanta #DAZN -