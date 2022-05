Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 10:10 (Di lunedì 16 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio mentre le cancellerie internazionali discutono dell’allargamento della NATO sul campo il caso dei patente Ucraina tirati nell’acciaieria di mariupol continua a essere uno dei nodi più difficili da sciogliere in questo conflitto giunto ormai alla giornata numero 82 Venezia dichiarato che sono in corso negoziati per far uscire le persone da Mario Pol compresi i combattenti ucraini aspira gli atti nell’acciaieria secondo il presidente ucraino le trattative sono molto difficili e delicate ci occupiamo quotidianamente di questo avrebbe detto andiamo in California sparatoria nella zona di Laguna Woods a Orange Country 80 km a sud di Los Angeles precisamente nella chiesa presbiteriana genera e il bilancio ancora provvisorio di un quattro feriti tutti in condizioni critiche lo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio mentre le cancellerie internazionali discutono dell’allargamento della NATO sul campo il caso dei patente Ucraina tirati nell’acciaieria di mariupol continua a essere uno dei nodi più difficili da sciogliere in questo conflitto giunto ormai alla giornata numero 82 Venezia dichiarato che sono in corso negoziati per far uscire le persone da Mario Pol compresi i combattenti ucraini aspira gli atti nell’acciaieria secondo il presidente ucraino le trattative sono molto difficili e delicate ci occupiamo quotidianamente di questo avrebbe detto andiamo in California sparatoria nella zona di Laguna Woods a Orange Country 80 km a sud di Los Angeles precisamente nella chiesa presbiteriana genera e il bilancio ancora provvisorio di un quattro feriti tutti in condizioni critiche lo ...

