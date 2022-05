Ucraina: Kiev, 'truppe russe si concentrano nel Donetsk' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Le truppe russe stanno continuando l'offensiva nella zona operativa orientale, concentrandosi sull'area di Donetsk. Lo ha comunicato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. "Nella direzione di Donetsk, gli occupanti hanno sparato con l'intera gamma di armi disponibili dall'aviazione, per distruggere le nostre difese e le nostre truppe - si legge in un comunicato - Nelle aree di Lyman, Bakhmut e Kurakhiv, il nemico continua ad avanzare e le ostilità continuano. In direzione Avdiivka, dopo le perdite inflitte dalle Forze di Difesa, il nemico si è ritirato nelle posizioni precedentemente occupate". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Lestanno continuando l'offensiva nella zona operativa orientale, concentrandosi sull'area di. Lo ha comunicato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. "Nella direzione di, gli occupanti hanno sparato con l'intera gamma di armi disponibili dall'aviazione, per distruggere le nostre difese e le nostre- si legge in un comunicato - Nelle aree di Lyman, Bakhmut e Kurakhiv, il nemico continua ad avanzare e le ostilità continuano. In direzione Avdiivka, dopo le perdite inflitte dalle Forze di Difesa, il nemico si è ritirato nelle posizioni precedentemente occupate".

