Sparatoria in California: un uomo spara contro i fedeli, cosa è successo (Di lunedì 16 maggio 2022) Nella Geneva Presbyterian Church di Laguna Woods in California un uomo ha deciso di aprire il fuoco intorno alle 13.30 e quindi ha sparato contro un banchetto di fedeli che si stava svolgendo. L'uomo armato ha sigillato le porte della chiesa per impedire la fuga dei parrocchiani, i quali sono però riusciti a disarmarlo e legarlo evitando una strage di dimensioni maggiori. Per il vicesceriffo Jeff Hallock, chiamato a commentare la sparatoria in California, "quel gruppo di fedeli ha dimostrato ciò che riteniamo essere un eccezionale eroismo e coraggio. Possiamo affermare con sicurezza che se non fossero intervenuti il bilancio della strage sarebbe stato peggiore".

