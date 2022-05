Sampdoria, stagione finita per Colley: il difensore assente contro l’Inter (Di lunedì 16 maggio 2022) Colley espulso in Sampdoria-Fiorentina: il difensore gambiano salterà l’ultimo match di Serie A contro l’Inter, ma sicuri di rimanere in A La stagione di Omar Colley si è conclusa nel peggiore dei modi. Il difensore gambiano è stato espulso nel finale di Sampdoria-Fiorentina per eccessive proteste nei confronti dell’arbitro Maurizio Mariani: Colley contestava un mancato fallo ai danni di Abdelhamid Sabiri. L’ex Genk verrà squalificato per un turno. Nel corso della 38a giornata di Serie A la Sampdoria affronterà l’Inter a San Siro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022)espulso in-Fiorentina: ilgambiano salterà l’ultimo match di Serie A, ma sicuri di rimanere in A Ladi Omarsi è conclusa nel peggiore dei modi. Ilgambiano è stato espulso nel finale di-Fiorentina per eccessive proteste nei confronti dell’arbitro Maurizio Mariani:contestava un mancato fallo ai danni di Abdelhamid Sabiri. L’ex Genk verrà squalificato per un turno. Nel corso della 38a giornata di Serie A laaffronteràa San Siro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

