Sabrina Ferilli ospite a Oggi è un altro giorno: "Mi facevano sentire brutta" (Di lunedì 16 maggio 2022) La conduttrice e attrice più amata dagli italiani si è raccontata a Oggi è un altro giorno: stiamo parlando di Sabrina Ferilli, che a Serena Bortone ha raccontato gli anni della sua adolescenza. Alla vista di alcune sue foto, Sabrina ha dichiarato: "Alle medie ancora mi salvavo. Dopo mi sono incicciottita. Quel fisico si è sbracato e poi dopo anni è ritornato in auge. Fino a 25, 26 anni non mi corteggiava nessuno". Poi, ha aggiunto: "Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per 8-9 anni. Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c'erano. C'erano fisici che mettevano un po' paura".

