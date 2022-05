Questa foto non mostra l’arresto di un ex generale canadese in Ucraina (Di lunedì 16 maggio 2022) Il 4 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di un messaggio condiviso nell’app di messaggistica Telegram. Nel messaggio compare una foto che mostra un uomo vestito con tuta mimetica con le mani legate dietro la schiena, mentre viene fatto scendere da un camion militare da alcuni soldati. Sotto la foto si legge che il «generale canadese Trevor Kadier» sarebbe stato «arrestato mentre cercava di lasciare lo stabilimento di Azovstal», in Ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Andiamo con ordine. Trevor Cadieu (e non, come erroneamente scritto nel post oggetto di analisi, «Trevor Kadier») esiste realmente ed è stato un generale canadese. Nel 2019 la polizia militare ha aperto un’indagine ... Leggi su facta.news (Di lunedì 16 maggio 2022) Il 4 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di un messaggio condiviso nell’app di messaggistica Telegram. Nel messaggio compare unacheun uomo vestito con tuta mimetica con le mani legate dietro la schiena, mentre viene fatto scendere da un camion militare da alcuni soldati. Sotto lasi legge che il «Trevor Kadier» sarebbe stato «arrestato mentre cercava di lasciare lo stabilimento di Azovstal», in. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Andiamo con ordine. Trevor Cadieu (e non, come erroneamente scritto nel post oggetto di analisi, «Trevor Kadier») esiste realmente ed è stato un. Nel 2019 la polizia militare ha aperto un’indagine ...

